'Hatıran Yeter' filminin oyuncuları Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Aytaç Şaşmaz yemekte buluştu. Akmerkez'deki Serafina'da bir araya gelen ekip, çıkışta soruları yanıtladı. Belçim Bilgin, "Postmodern bir Yeşilçam filmi" diye tanımladığı film hakkında şunları söyledi: "Türk sinemasına çok asil bir selam çakan, çok modern bir bakışla uzun bir hikâye anlatıyoruz. Bir ailenin 50 yıllık öyküsünü konu alıyor.'' Bilgin, filmde eşini oynayan Burak Sevinç'i de babasının gençliğine benzetti. Bilgin, 'Çekimlere yeni başlamıştık, bir sahnede Burak bana doğru yürüyordu. Gerçekten babamın gençliği bana doğru geliyor gibi hissettim'' dedi.