"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

Oyuncu Belçim Bilgin, 41'inci yaş gününü Gayrettepe'deki bir mekânda arkadaşlarıyla kutladı. Gece sonu habercilerle ayaküstü sohbet eden Bilgin, "Aslında dostlarımla beraber güzel bir gece geçirmek istedik. Geçtiğimiz günlerde adını 'Be' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklayan Bilgin, konuya açıklık getirdi. Bilgin, "Adımı değiştirmiyorum aslında... Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar. 'Be' denmesini istememin tek sebebi bu. Onlar için çok daha rahat. Adımı çok seviyorum başka Belçim yok" diye konuştu.