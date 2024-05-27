Belçika'dan Barış Manço anısına 'anıtsal duvar rölyefi'
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Barış Manço anısına, yıllarca yaşadığı Belçika'nın Liege kentinde ‘anıtsal duvar rölyefi' yapıldı.
7'den 70'e Türklerin kalbinde yaşayan Barış Manço anısına, yıllarca yaşadığı Belçika'nın Liege kentinde 'anıtsal duvar rölyefi' yapıldı.
Çarşamba günü törenle açılacak Fresk, Türk işçi ailelerinin Belçika'ya gelişinin 60. yılı vesilesiyle yapılıyor.
Manço Ailesi de 1964'te Belçika'ya yerleşen ilk Türk aileleri arasındaydı. Barış Manço'ya, örnek kültürler arası elçiliği nedeniyle Belçika Şövalye Nişanı ve Liege Onursal Hemşehriliği verilmişti.