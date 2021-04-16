Belçika güzeli Seksenler'de

TRT 1'de yeniden ekrana gelecek olan 'Seksenler' dizisinin kadrosuna 2009 Belçika Güzeli, Eski Milli futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel dahil oldu. İlk kez bir dizide rol alan Demirel, usta oyuncularla birlikte kamera karşısına geçeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.