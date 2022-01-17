Beklenmedik ayrılık

'Yasak Elma' dizisine 'Arzu' karakteriyle bu sezon dahil olan Nihan Aypolat'ın oyunculuk macerası kısa sürdü. Aypolat'ın beklenmedik bir olay sonucu diziden ayrılacağı öğrenildi. 5 sezondur büyük ilgiyle izlenen Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın rol aldığı diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı konuşuluyor.