17 Ocak 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 17:00:00
Beklenmedik ayrılık
'Yasak Elma' dizisine 'Arzu' karakteriyle bu sezon dahil olan Nihan Aypolat'ın oyunculuk macerası kısa sürdü.
'Yasak Elma' dizisine 'Arzu' karakteriyle bu sezon dahil olan Nihan Aypolat'ın oyunculuk macerası kısa sürdü. Aypolat'ın beklenmedik bir olay sonucu diziden ayrılacağı öğrenildi. 5 sezondur büyük ilgiyle izlenen Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın rol aldığı diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı konuşuluyor.