Beklenen aşk itirafı

Oyuncu Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı iddialarını ilk kez kabul etti. Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Navruz, "Güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" dedi.

