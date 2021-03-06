Behzat Ç. geri dönecek

2011 yılında izleyicilerle buluşan ve 6 sezon sonra ekranlara veda eden Behzat Ç. yeni hikayelerle dönüş yapıyor. Üç sezon yayınlanması planlanan dizi 'Behzat Ç: Çekiç ve Gül' adıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Her sezon farklı bir ismin 'Behzat Ç.'yi canlandıracağı dizide başrolde oynayacak isim henüz belli olmadı. Diziyi senaryoyu yazan Emrah Serbes yönetecek.

