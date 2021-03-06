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06 Mart 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 14:30:00

Behzat Ç. geri dönecek

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2011 yılında izleyicilerle buluşan ve 6 sezon sonra ekranlara veda eden Behzat Ç. yeni hikayelerle dönüş yapıyor.

2011 yılında izleyicilerle buluşan ve 6 sezon sonra ekranlara veda eden Behzat Ç. yeni hikayelerle dönüş yapıyor. Üç sezon yayınlanması planlanan dizi 'Behzat Ç: Çekiç ve Gül' adıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Her sezon farklı bir ismin 'Behzat Ç.'yi canlandıracağı dizide başrolde oynayacak isim henüz belli olmadı. Diziyi senaryoyu yazan Emrah Serbes yönetecek.

Etiketler : behzat ç yeni sezon dizi
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