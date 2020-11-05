Begüm Kütük'ten Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yaşını romantik paylaşım: Sağlıklı her güne şükürler olsun

Begüm Kütük'ten Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yaşını romantik paylaşım: Sağlıklı her güne şükürler olsun

Begüm Kütük, karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu’nun yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Oyuncu, ‘’Acı, keder, hüzün, hastalık, deprem haberleriyle savrulup duruyoruz. Yüreğimiz buruk. Mucizeler kalbimizi yumuşatsa da acıları dindirmeye yetmiyor. Baş başa, can cana birbirimize sarılıp, sağlıkla hayata tutunmaya çalıştığımız her güne şükürler olsun’’ notunu üştü.