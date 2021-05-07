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07 Mayıs 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 14:30:00

Beğenilmek beni değiştirmez

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'Ada Masalı' adlı diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Alp Navruz, hayranlarından gelen güzel yorumlara kendisini kaptırmadığını söyledi.

'Ada Masalı' adlı diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Alp Navruz, hayranlarından gelen güzel yorumlara kendisini kaptırmadığını söyledi. 'Yakışıklı' gibi sıfatların kendisinde bir değişim yaşatmadığını belirten Alp Navruz, beğenilmek hoşuma gitse de bu tür yorumlara kapalı olduğunu belirtti.

Etiketler : alp navruz ada masalı sosyal medya
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