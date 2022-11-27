Beğeni topladı

"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizinin devamı niteliğinde ekrana gelecek olan 'Barbaros Hayreddin – Sultanın Fermanı' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer alacağı, TRT'de ekrana gelecek olan yapım seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin tanıtım fragmanı sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Tanıtımında Barbaros Hayreddin'e hayat veren Tolgahan Sayışman dikkat çekti.