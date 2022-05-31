Bebek'te panik

En son ekranlara veda eden 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde yer alan oyuncu Atilla Kılıç önceki akşam genç bir kızla Bebek'te objektiflere yansıdı. İkili, Lucca adlı mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Çıkışta ikili, flaşların patlamasıyla ufak çaplı şok yaşadı. Kılıç, kız arkadaşına sarılarak kenrin kamufle etmeye çalıştı. Görüntülenmekten rahatsız olan sarışın hanımefendi oyuncuya dönerek, "Atilla hâlâ çekiyorlar. Çekmesinler" diye sitemde bulundu.