Bebek göründü

Haziran ayında mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, anne-baba olmak için gün sayıyor. İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Çeşmioğlu, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Müjgan Koraltürk'ü ziyarete etti. Oyuncu, ayna karşısında poz verdi. Koraltürk ile objektif karşısına geçen Çeşmioğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü. Siyah bir elbise giymeyi tercih eden Çeşmioğlu'nun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.