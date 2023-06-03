Bebek değil, evlilik kilosu

Dijital platformda yayınlanan 'Aşk 101' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sene şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen 21 yaşındaki oyuncu, giydiği bol elbiseli fotoğrafına takipçileri, 'Kesin hamilesi', 'Annelik güzelliği gelmiş, kızın olacak' gibi yorumlarında bulundu. Yazıcı, yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" dedi.