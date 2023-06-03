VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan girdiği her seçimden zaferle çıktı
İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a başsağlığı mesajı
Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 5 ayda 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi
Yemen'de ödenmeyen memur maaşları Husiler ile hükümetin uzlaşısına engel oluyor
Canavar değil, balçık çıktı
03 Haziran 2023 Cumartesi 10:23:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 10:23:00

Bebek değil, evlilik kilosu

ABONE OL

İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddia edildi.

Dijital platformda yayınlanan 'Aşk 101' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sene şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen 21 yaşındaki oyuncu, giydiği bol elbiseli fotoğrafına takipçileri, 'Kesin hamilesi', 'Annelik güzelliği gelmiş, kızın olacak' gibi yorumlarında bulundu. Yazıcı, yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" dedi.

Etiketler : aşk 101 ipek filiz yazıcı ufuk beydemir hamile
Önce tatil sonra dizi

Önce tatil sonra dizi
Romantik Kıvanç

Romantik Kıvanç
Setleri özledi

Setleri özledi
Ailece mavi tura çıkacaklar

Ailece mavi tura çıkacaklar
Depremzede çocuklara ziyaret

Depremzede çocuklara ziyaret
Barıştılar

Barıştılar
Çocuklarıyla eğlendiler

Çocuklarıyla eğlendiler
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Anne-baba torun günü

Anne-baba torun günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX