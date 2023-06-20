Bayramı Ege'de karşılayacaklar

Sertab Erener, Sıla, Sagopa Kajmer, Adamlar, Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer gibi isimler bayramda hayranlarıyla bir araya geliyor. Ünlü isimler, Kerki Solfej konserleri kapsamında Ege'de sahne alacak. 28 Haziran'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da Sıla ile başlayacak konserler serisinde 1 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Adamlar sahnesine sona erecek. Konserlerine özel olarak hazırlanan şarkıcılar bayramın keyfini doyasıya müzikle çıkaracak.