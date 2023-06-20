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20 Haziran 2023 Salı 17:33:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:33:00

Bayramı Ege'de karşılayacaklar

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Ünlü isimler bayramda hayranlarıyla bir araya geliyor.

Sertab Erener, Sıla, Sagopa Kajmer, Adamlar, Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer gibi isimler bayramda hayranlarıyla bir araya geliyor. Ünlü isimler, Kerki Solfej konserleri kapsamında Ege'de sahne alacak. 28 Haziran'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da Sıla ile başlayacak konserler serisinde 1 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Adamlar sahnesine sona erecek. Konserlerine özel olarak hazırlanan şarkıcılar bayramın keyfini doyasıya müzikle çıkaracak.

Etiketler : sertab erener sıla sagopa kajmer
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