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06 Nisan 2022 Çarşamba 10:56:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 11:17:00

Bayramda sahnedeler

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Sanatçılar Özcan Deniz, Hülya Avşar, Funda Arar, Gülşen, Gülben ve Kubat, Ramazan Bayramı'nı sahnede karşılayacak.

Sanatçılar Özcan Deniz, Hülya Avşar, Funda Arar, Gülşen, Gülben ve Kubat, Ramazan Bayramı'nı sahnede karşılayacak. Sanatçılar, Bodrum Azka Otel'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Bayramın ilk günü Hülya Avşar'la başlayan konser serisi Funda Arar, Özcan Deniz, Gülben Ergen, Gülşen ve Kubat'la son bulacak. Konserine özel olarak hazırlanan sanatçılar, repertuvarını şimdiden belirledi.

Etiketler : Bayramda sahnedeler Özcan Deniz Hülya Avşar Funda Arar Gülşen
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