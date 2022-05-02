Bayramda karavan tatili

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, bayram tatilinde lüks otel fiyatlarına karşı 300 bin liraya yaptırdıkları karavanlarıyla çözüm buldu.

En son 'Akıncı' dizisinde rol alan oyuncu Müge Boz'da karavanlı ünlüler kervanına katıldı. Oyuncu, basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le birlikte bayramda tatil yapacak. Kızları Vina'nın doğayla iç içe büyümesini isteyen Boz ve Erdeniz, aldıkları araçlarının dizaynıyla özel olarak ilgilendi. Çift, karavanlarının yapımı için 300 bin lira harcadı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Doğulu, Alp Kırşan, Burcu Kara, Pınar Altuğ ve Kıraç gibi isimler karavanlarıyla kamp kurup doğa ile iç içe zaman geçiriyor. Müge Boz ve ailesi geçen yıl da mavi yolculuğa çıkmıştı.