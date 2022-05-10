Bayramda kafasını dinledi

Aleyna Tilki, Çatalca'da Medet Anlı'nın ev sahipliğinde yaza merhaba partisinde sahne aldı. Ramazan Bayramı'nda konser vermeyen popçu, doğa ile iç içe zaman geçirdiğini söyledi. Tilki, "Bir dağ evinde yalnız başıma bayram geçirdim. Kafa da dinledim diyebilirim aslında. Sık sık bunu yaparım. Doğayla iç içe olmak bana iyi geliyor" dedi. Tilki, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.