Bayram sahnesi

Görgüzel, Umut Akyürek, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Hande Dönmez ve Cerem Onurluer gibi isimler bayramda hayranlarıyla bir araya geliyor.

Ünlü isimler, Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne alacak. 24 Haziran'da Umut Akyürek'le başlayacak olan konserler serisinde, 25 Haziran'da Mert Aydın&Tasha, 26 Haziran'da Hande Dönmez, 27 Haziran'da Cerem Onurluer, 28 Haziran'da Dolce Band, 29 Haziran'da Safiye Soyman-Faik Öztürk, 30 Haziran'da Selen Görgüzel ve 1 Temmuz'da Kuşum Aydın sevilen şarkılarını seslendirecek.