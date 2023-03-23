Bayram 'Hadise'si

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Bayramda tek gece için sahneye çıkacak olan Hadise 2.5 milyon TL'lik ücretle listenin tepesinde kendisine yer bulurken, 2 mekanda sahneye çıkacak olan Gülşen ve Ebru Gündeş de 3 milyon TL kazanacak. Bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1.5 milyon TL olarak belirledi. İşte diğer ünlülerin alacakları ücretler:

Ajda Pekkan: 2 milyon TL

Özcan Deniz: 1.5 milyon TL

Sibel Can: 1.6 milyon TL

Bülent Ersoy: 2.5 milyon TL

Yıldız Tilbe: 2 milyon TL

Murat Boz: 1 milyon TL

Koray Avcı: 700 bin TL

Melek Mosso: 600 bin TL

Sıla: 600 bin TL