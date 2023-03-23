Bayram 'Hadise'si

Bayram Hadisesi
Ramazan Bayramı'nı sahnede karşılayacak olan sanatçıların sahne fiyatları belli oldu. Ajda Pekkan, Sibel Can ve Murat Boz gibi isimlerin yer aldığı listede Hadise 2.5 milyon TL ücretle zirvede.
Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Bayramda tek gece için sahneye çıkacak olan Hadise 2.5 milyon TL'lik ücretle listenin tepesinde kendisine yer bulurken, 2 mekanda sahneye çıkacak olan Gülşen ve Ebru Gündeş de 3 milyon TL kazanacak. Bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1.5 milyon TL olarak belirledi. İşte diğer ünlülerin alacakları ücretler:
Ajda Pekkan: 2 milyon TL
Özcan Deniz: 1.5 milyon TL
Sibel Can: 1.6 milyon TL
Bülent Ersoy: 2.5 milyon TL
Yıldız Tilbe: 2 milyon TL
Murat Boz: 1 milyon TL
Koray Avcı: 700 bin TL
Melek Mosso: 600 bin TL
Sıla: 600 bin TL