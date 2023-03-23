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Bayram 'Hadise'si
23 Mart 2023 Perşembe 14:32:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 14:32:00

Bayram Hadisesi

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Ramazan Bayramı'nı sahnede karşılayacak olan sanatçıların sahne fiyatları belli oldu. Ajda Pekkan, Sibel Can ve Murat Boz gibi isimlerin yer aldığı listede Hadise 2.5 milyon TL ücretle zirvede.

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Bayramda tek gece için sahneye çıkacak olan Hadise 2.5 milyon TL'lik ücretle listenin tepesinde kendisine yer bulurken, 2 mekanda sahneye çıkacak olan Gülşen ve Ebru Gündeş de 3 milyon TL kazanacak. Bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1.5 milyon TL olarak belirledi. İşte diğer ünlülerin alacakları ücretler:

Ajda Pekkan: 2 milyon TL

Özcan Deniz: 1.5 milyon TL

Sibel Can: 1.6 milyon TL

Bülent Ersoy: 2.5 milyon TL

Yıldız Tilbe: 2 milyon TL

Murat Boz: 1 milyon TL

Koray Avcı: 700 bin TL

Melek Mosso: 600 bin TL

Sıla: 600 bin TL

Etiketler : ramazanbayramı konser ücretleri hadise ajda pekkan sibel can bülent ersoy

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