Bayılma gibi öfke de epilepsi belirtisi

Uzmanlar, öfke kontrol bozukluğunun stres, aile problemleri, zayıf iletişim becerileri, finansal sorunlar, depresyon, sevilen birinin kaybı, madde ve alkol kullanımı gibi sebeplerden kaynaklanabileceğini belirterek, öfkenin altında yatan sebeplerden birinin de epilepsi hastalığı olabileceğini söyledi. Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Sivi Kuci, "Aslında öfkenin kendisi bir bozukluk olarak kabul edilmese de kişi öfke belirtilerini kontrol edemez hale geldiğinde veya bu belirtiler tehlikeli davranışlarla sonuçlandığında, öfke kontrol bozukluğu olarak kabul edilir" dedi. Kuci, "Epilepsi hastalığının bazı türleri tipik olarak bayılmalarla değil de öfke patlamalarıyla seyreder. Eğer tedavi edilmezse çocukta davranış sorunları gelişebilir. Son olarak da psikiyatride 'Epileptik Karakter' dediğimiz bir tipleme vardır. Bu kişiler bazı durumlarda kendilerini kaybeder. Kendilerini 'o an film kopuyor, gözüm hiçbir şeyi görmedi, vurdum, kırdım, sonra da pişman oldum' diye ifade edebilir" açıklamasında bulundu.

