07 Aralık 2020 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:15:00
Batuhan Mutlugil'den Duman'sız albüm
Duman grubunun başarılı ismi Batuhan Mutlugil, kariyerine tek başına devam etme kararı aldı.
Sanatçı Batuhan Mutlugil, 'Yadigar' isimli albümü öncesi 'Bambaşka' adlı teklisini piyasaya sürdü. Bir yıllık çalışma sürecini anlatan Mutlugil, “Yadigar, planlamadığım ve hesapta olmayan bir albümdü. Ancak çalışma süreci sona geldikçe ve parçalar ortaya çıktıkça bende bambaşka duygular yarattı” dedi.