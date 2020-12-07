Batuhan Mutlugil'den Duman'sız albüm

Sanatçı Batuhan Mutlugil, 'Yadigar' isimli albümü öncesi 'Bambaşka' adlı teklisini piyasaya sürdü. Bir yıllık çalışma sürecini anlatan Mutlugil, “Yadigar, planlamadığım ve hesapta olmayan bir albümdü. Ancak çalışma süreci sona geldikçe ve parçalar ortaya çıktıkça bende bambaşka duygular yarattı” dedi.