Batman'da izdiham

Mustafa Ceceli, Batman'da konser verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı konserde, izdiham yaşandı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, "5-6 yıl önce yine konser için gelmiştim, bizi tekrar burada buluşturanlara teşekkür ederim. Toplanan kalabalığı görünce çok mutlu oldum'' dedi. Geniş bir alanda düzenlenen konser etkinliğinde, önden izlemek isteyen vatandaşlar binaların üzerine çıktı. Yüzlerce Ceceli hayranı da, evlerinin balkonunda şarkılara eşlik etti. Konseri önden dinleyen bir hayran, Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in karakalem resmini hediye etti.