Bateri şov

Bir reklam filmi için bateri dersi alan Gülse Birsel, davul çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sadece 3 saat ders alarak bateri çalmayı öğrenen ve seven Birsel, eğlenceli anlarını sosyal medyadan "Sahurda mahalle mahalle dolaşasım var. O kadar sevdim davul işini" notuyla paylaştı. Takipçilerinden başarılı sanatçıya, "Her şey çok yakışıyor", "Senin emsalin yok" gibi yorumlar yağdı.