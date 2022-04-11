Bateri şov
Bir reklam filmi için bateri dersi alan Gülse Birsel, davul çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir reklam filmi için bateri dersi alan Gülse Birsel, davul çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sadece 3 saat ders alarak bateri çalmayı öğrenen ve seven Birsel, eğlenceli anlarını sosyal medyadan "Sahurda mahalle mahalle dolaşasım var. O kadar sevdim davul işini" notuyla paylaştı. Takipçilerinden başarılı sanatçıya, "Her şey çok yakışıyor", "Senin emsalin yok" gibi yorumlar yağdı.