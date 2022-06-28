Başlamadan veda etti

Uğur Yücel, Erkan Petekkaya, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen ve Serhat Kılıç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı TRT Dijital'de yayınlanacak olan 'Son Gün' adlı dizide flaş bir değişiklik yaşandı. Yapımda yer alan Necip Memili, çekimlerin Umut Evirgen'in 'Annesinin Kuzusu' adlı filmle aynı zamana denk gelmesinden dolayı projeden ayrılmak zorunda kaldı.

