Başlamadan rafa kalktı

Engin Altan Düzyatan ve Büşra Pekin'in başrolünde yer alacağı dijitalde yayınlanacak olan 'Rehber' dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Gold Film imzalı 8 bölümden oluşacak yapım, nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı başlamadan rafa kaldırıldı. Projede, geçmişlerine ait büyük sırları olan genç kadınların etkileyici hikâyeleri anlatılacaktı.

