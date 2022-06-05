Başlamadan rafa kalktı
Engin Altan Düzyatan ve Büşra Pekin'in başrolünde yer alacağı dijitalde yayınlanacak olan 'Rehber' dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Engin Altan Düzyatan ve Büşra Pekin'in başrolünde yer alacağı dijitalde yayınlanacak olan 'Rehber' dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Gold Film imzalı 8 bölümden oluşacak yapım, nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı başlamadan rafa kaldırıldı. Projede, geçmişlerine ait büyük sırları olan genç kadınların etkileyici hikâyeleri anlatılacaktı.