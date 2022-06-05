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05 Haziran 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 19:00:00

Başlamadan rafa kalktı

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Engin Altan Düzyatan ve Büşra Pekin'in başrolünde yer alacağı dijitalde yayınlanacak olan 'Rehber' dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Engin Altan Düzyatan ve Büşra Pekin'in başrolünde yer alacağı dijitalde yayınlanacak olan 'Rehber' dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Gold Film imzalı 8 bölümden oluşacak yapım, nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı başlamadan rafa kaldırıldı. Projede, geçmişlerine ait büyük sırları olan genç kadınların etkileyici hikâyeleri anlatılacaktı.

Etiketler : Başlamadan rafa kalktı Engin Altan Düzyatan Büşra Pekin
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