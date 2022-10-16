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16 Ekim 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 18:00:00

Başlamadan adı değişti

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Başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz'un paylaşacağı 'Cennetin Çocukları' dizisinin adı değişti.

Başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz'un paylaşacağı 'Cennetin Çocukları' dizisinin adı değişti. TRT'de ekrana gelecek olan Gold Film imzalı yapımın adı 'Yürek Çıkmazı' oldu. Ayça Bingöl, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek ve Ertuğrul Postoğlu gibi isimlerin yer alacağı dizide, uçuruma sürüklenen bir adam ile tırnaklarıyla yaşama tutunmaya çalışan bir kadın ve çocuklarının etkileyici hikayesi anlatılıyor.

Etiketler : irem helvacıoğlu trt cennetin çocukları gold film yürek çıkmazı
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