Başlamadan adı değişti

Başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz'un paylaşacağı 'Cennetin Çocukları' dizisinin adı değişti. TRT'de ekrana gelecek olan Gold Film imzalı yapımın adı 'Yürek Çıkmazı' oldu. Ayça Bingöl, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek ve Ertuğrul Postoğlu gibi isimlerin yer alacağı dizide, uçuruma sürüklenen bir adam ile tırnaklarıyla yaşama tutunmaya çalışan bir kadın ve çocuklarının etkileyici hikayesi anlatılıyor.

