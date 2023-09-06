Basit numaralar barıştırdı

Zerrin Özer ve Sezen Aksu arasındaki küskünlük son buldu. Özer, 2006 yılında çıkan 'Bir Sarışın Küçük Kız' kitabında Sezen Aksu'nun kendisine iftira attığını öne sürmüş ve şu satırlara yer vermişti: "Tülay ablam bir gün 'Çabuk kalk muayeneye gidiyoruz' dedi.

Meğer Sezen Aksu, Paris'te Mirelle Mathieu'nun aranjörüyle olduğumu söylemiş ablama. Dünyada öldürülecek iki tane insan varsa bu iki kişiden biri sen olursun dedim Sezen'e" O gün bugündür konuşmayan ikilinin arasını Özer'in 'Basit Numaralar' şarkısı düzeltti. Parçayı beğenen Minik Serçe, eski dostunu arayarak tebrik etti.

İddiaya göre; Aksu'nun Özer'e "Sen benim kızkardeşimsin. Harika bir şarkı yapmışsın, dinlemekten keyif alıyorum. Yıllar sonra Zerrin farkını ortaya koydun" dediği öne sürüldü.