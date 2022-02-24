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24 Şubat 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 14:30:00

Başımda 2 kilo taşıdım

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Şarkıcı Rabia Tunçbilek, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu.

Şarkıcı Rabia Tunçbilek, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Bir dönem Afrika örgüsü saçlarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Kullanımı çok zordu. Kafamda neredeyse 2 kilo ağırlık taşıdım" dedi. Tik Tok'ta 50 milyondan fazla izlenen videoları için ise "Pandemi döneminde sıkıntıdan kullandım sosyal medyayı ama sonra büyük etkileşim alınca, şimdi neredeyse her anımı sosyal medyada geçiriyorum" dedi.

Etiketler : Başımda 2 kilo taşıdım Rabia Tunçbilek İpek Açar
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