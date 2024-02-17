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17 Şubat 2024 Cumartesi 07:52:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 07:52:00

Başarılı kadınlar buluşacak

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'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesi, bu yıl depremzede üniversite öğrencilerine umut ışığı olacak.

Aydan Taş öncülüğünde gerçekleşecek 'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesi, bu yıl depremzede üniversite öğrencilerine umut ışığı olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek gecede aralarında Burcu Binici, Cansu Tosun, Özgü Kaya, Pelin Karahan, Şahika Ercüman de olduğu 41 ünlü isim öncü sekiz güçlü kadının tasarımlarını podyumda taşıyacak. Defileden elde edilen gelir, Toplum Gönüllüleri burs fonuna aktarılarak yüzlerce genç kadının eğitimi için kullanılacak.

Etiketler : geleceğin güçlü kadınları depremzede öğrenci
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