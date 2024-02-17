Başarılı kadınlar buluşacak

Aydan Taş öncülüğünde gerçekleşecek 'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesi, bu yıl depremzede üniversite öğrencilerine umut ışığı olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek gecede aralarında Burcu Binici, Cansu Tosun, Özgü Kaya, Pelin Karahan, Şahika Ercüman de olduğu 41 ünlü isim öncü sekiz güçlü kadının tasarımlarını podyumda taşıyacak. Defileden elde edilen gelir, Toplum Gönüllüleri burs fonuna aktarılarak yüzlerce genç kadının eğitimi için kullanılacak.