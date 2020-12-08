Başarıları online ödüllendirildi

Gecenin Onur Ödülü Haluk Bilginer’e İkon Ödülü ise Haldun Dormen’e takdim edildi. 'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan Kenan İmirzalıoğlu, Yılın Ekran Yüzü ödülünü Osman Sınav’ın elinden aldı. 'Yükselen Yıldız’ plaketini alan Alina Boz, bu ödülün sadece kendisine umut olmasını istemediğini ve başka insanlara da umut olması adına ödülünü SMA hastası çocuklara adadığını belirtti.