Başarı saygıyı getirdi

Gülse Birsel'in dijitalde yayınlanan 'Yılbaşı Gecesi' filminde yer alan oyuncu Boran Kuzum, popüler olmasının getirilerini anlattı. Bir dergiye konuşan oyuncu, "Bir zamanlar bana şans vermeyen insanların artık bana iş teklif ediyor olması, beni yok sayan kişilerin bana saygı duymaya başlaması başarıydı benim için. Her şeyin çok çabuk tüketildiği şimdiki düzendeyse mesleki sürekliliği sağlayabilmenin başarı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

