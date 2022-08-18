"Her şey büyülü bir film gibi"

Başak Sayan, evliliğinin 8. yılına özel bir paylaşım yaptı. Murat Vardal ile nikâh gününden bir fotoğraf paylaşan Sayan, "Şimdi geriye dönüp baktığımda o havalimanında karşılaşmamızın, benim o sırada iptal edilen film çekimlerimin, senin uçağı kaçırıp benim uçağıma binmek zorunda kalışının anlamını daha iyi anlıyorum. Sanki her şey büyülü bir filmin kareleri gibi" notunu yazdı.