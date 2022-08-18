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18 Ağustos 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 14:41:00

Başak Sayan'dan evlilik yıldönümüne özel paylaşım: Her şey büyülü bir film gibi

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Başak Sayan, evliliğinin 8. yılına özel bir paylaşım yaptı.

Başak Sayan, evliliğinin 8. yılına özel bir paylaşım yaptı. Murat Vardal ile nikâh gününden bir fotoğraf paylaşan Sayan, "Şimdi geriye dönüp baktığımda o havalimanında karşılaşmamızın, benim o sırada iptal edilen film çekimlerimin, senin uçağı kaçırıp benim uçağıma binmek zorunda kalışının anlamını daha iyi anlıyorum. Sanki her şey büyülü bir filmin kareleri gibi" notunu yazdı.

Etiketler : başak sayan murat vardal evlilik yıldönümü
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