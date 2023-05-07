Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı

Stilist Başak Dizer, 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını Instagram'dan haykırdı. Dizer, sosyal medya hesabından "Eşinizi nasıl seçmelisiniz?" diye bir video yayımladı. Dizer, eşi Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" diyen bir videoyla aşkını ilan etti. 2016 yılında Paris'te evlenen çiftin Kurt Efe adında 1 yaşından erkek çocukları var.