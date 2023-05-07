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07 Mayıs 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 14:30:00

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı

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Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını Instagram'dan haykırdı.

Stilist Başak Dizer, 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını Instagram'dan haykırdı. Dizer, sosyal medya hesabından "Eşinizi nasıl seçmelisiniz?" diye bir video yayımladı. Dizer, eşi Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" diyen bir videoyla aşkını ilan etti. 2016 yılında Paris'te evlenen çiftin Kurt Efe adında 1 yaşından erkek çocukları var.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ başak dizer aşk
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