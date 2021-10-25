Baş başa alışveriş

Oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile birlikte Zorlu'da görüntülendi. Sade ve şık tarzıyla dikkat çeken ikili birlikte bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar. Hafta sonunu kendilerine ve ihtiyaçlarına ayıran çift, alışveriş sonrasında kısa bir kahve molası vermeyi de ihmal etmedi. Saraçoğlu. Nurgül Yeşilçay ile oynayacağı 'Bir Barda Bir Gece' adlı tiyatro oyunu için okuma provalarına başladıklarını söyledi.