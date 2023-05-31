Barıştılar

Alişan'ın eşi Buse Varol eltisi Merve Tektaş'la barıştı. Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açılmıştı. Merve Tektaş Varol'a tepki göstererek sosyal medya hesabından birbirlerini silmişti. Varol ile Tektaş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, aralarındaki buzları eritti ve barıştı. Sosyal medyadan birbirlerini takibe alan ikili, Alişan'ı ve sevenlerini de mutlu etti.