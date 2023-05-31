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31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:16:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:16:00

Barıştılar

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Alişan'ın eşi Buse Varol eltisi Merve Tektaş'la barıştı.

Alişan'ın eşi Buse Varol eltisi Merve Tektaş'la barıştı. Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açılmıştı. Merve Tektaş Varol'a tepki göstererek sosyal medya hesabından birbirlerini silmişti. Varol ile Tektaş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, aralarındaki buzları eritti ve barıştı. Sosyal medyadan birbirlerini takibe alan ikili, Alişan'ı ve sevenlerini de mutlu etti.

Etiketler : Barıştılar Alişan Buse Varol Merve Tektaş
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