Barışma sonrası Tayland tatili

Sunucu ve model Dilay Korkmaz, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldığı Faruk Sabancı ile ilişkilerine bir şans daha verdi. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, kural bozdu. İkili, barışma sonrası baş başa Tayland tatiline çıktı. Sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçınan çift, tatilden karelerini Instagram'dan yayınladı. Çiftin hayranları yeniden bir araya gelmelerine mutlu oldukları yorumlarında bulundu.