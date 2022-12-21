Barışma sonrası dağ tatili

TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Berk Atan, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkilerine bir şans daha verdi. İkili, barışma sonrası hafta sonu Palandöken'deki Sway Hotels'te tatil yaptı. Atan ve Yağcıoğlu, gün boyu kar pistinde snowboard ve kayak yaptı. Çift, objektiflere birlikte mutluluk pozu verdi.