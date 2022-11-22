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22 Kasım 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 14:30:00

Barış'ın montu üzerinde

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Vefat eden Barış Akarsu'nun biyografi filmi 'Barış Akarsu Merhaba'ya sanatçının memleketi Bartın'da özel gösterim yapıldı.

Bodrum'da 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında vefat eden Barış Akarsu'nun biyografi filmi 'Barış Akarsu Merhaba'ya sanatçının memleketi Bartın'da özel gösterim yapıldı. Projede Akarsu'yu oynayan İsmail Ege Şaşmaz, Bartınlıların sevgi seliyle karşılandı. Şaşmaz, üzerindeki montun Akarsu'ya ait olduğunu belirterek, "Nesrin Abla sağ olsun bana Barış'ın montunu da hediye etti. Şu an üstümdeki Barış'ın montu var. Kolyem Barış'ın, bilekliği her zaman yanımda ve hep taşıyacağım bunları" dedi.
Etiketler : barış akarsu biyografi film
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