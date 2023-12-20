VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
20'nci yıla özel konser
TikTok'tan tablet güncellemesi
Biz bu cihana sığmayız
73 yaşında akademisyenlik yolunda
İki yaşlı hastaya yeni kalp kapağı
20 Aralık 2023 Çarşamba 07:09:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 07:09:00

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

ABONE OL

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Derya Bedavacı önceki akşam Yeşilköy'deki Luvia adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi.

Sahne öncesinde 'Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlayan Derya Bedavacı, son günlerde sıkça tartışılan ''Sokak Hayvanlarının Uyutulması'' tartışması hakkında "Ben bu tip bir uygulamanın yanlış olacağını düşünüyorum. Avrupa'da birçok örneği var. Uyutmak yerine kısırlaştırmak belki de daha iyi bir uygulama olacaktır" dedi. Barınaktan 4 köpek sahiplendiğini belirten şarkıcı, "Benim zaten barınaktan sahiplendiğim 4 tane köpeğim var. Sadece yoğun konser ve iş takvimimden dolayı evime getiremiyorum ama tüm bakımlarını ve giderlerini üstleniyorum" dedi.

Etiketler : derya bedavacı barınak köpek
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX