Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Sahne öncesinde 'Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlayan Derya Bedavacı, son günlerde sıkça tartışılan ''Sokak Hayvanlarının Uyutulması'' tartışması hakkında "Ben bu tip bir uygulamanın yanlış olacağını düşünüyorum. Avrupa'da birçok örneği var. Uyutmak yerine kısırlaştırmak belki de daha iyi bir uygulama olacaktır" dedi. Barınaktan 4 köpek sahiplendiğini belirten şarkıcı, "Benim zaten barınaktan sahiplendiğim 4 tane köpeğim var. Sadece yoğun konser ve iş takvimimden dolayı evime getiremiyorum ama tüm bakımlarını ve giderlerini üstleniyorum" dedi.