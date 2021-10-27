Barınaktan sahiplendi

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Köpeklerini gezdiren oyuncu, habercilerle sohbet etti. Mola, "Çocuklarım bir süredir kardeşimdeydi. Setten fırsat bulup ilgilenemedim. Hepsine kardeşim bakıyordu" dedi. Antalya'da barınaktan bir köpek sahiplendiğini söyleyen oyuncu, "Bu beyaz olanı yeni sahiplendim. Kendisini biraz besleyip sokağa atmışlar Antalya'daki barınaktan yeni aldım. Bunların hepsi sabi sübyan olduğu için bunun da adını Sabi koydum" dedi.