Barbie gitti, Kleopatra geldi

Seda Üren 'İyi Olacağım' adlı şarkısını kliplendirdi. Üren, Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen çekimlerde Kleopatra kıyafeti giydi. Bir dönem adı Barbie'ye çıkan Üren, "Herkes Barbie oldu. Sarışın, beyaz tenli kim varsa. Gerçeği burada var ama ben bir değişiklik yapayım dedim. Bu sefer Kleopatra imajıyla geliyorum" diye konuştu. Hasta haliyle kameraların karşısına geçen Üren, çekim öncesi 3 serum aldı.