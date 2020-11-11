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11 Kasım 2020 Çarşamba 16:20:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 11:15:00

Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor

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Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yakın zamanda yeni dizisi 'Barbaros' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, dizinin tarihiyle ilgili de açıklamada bulundu: "Henüz şu anda net bir tarih yok. En doğru tarihi yapımcımız sizinle paylaşacaktır."

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