11 Kasım 2020 Çarşamba 16:20:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 11:15:00
Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yakın zamanda yeni dizisi 'Barbaros' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, dizinin tarihiyle ilgili de açıklamada bulundu: "Henüz şu anda net bir tarih yok. En doğru tarihi yapımcımız sizinle paylaşacaktır."
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- Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
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