Barbaroslar'a veda etti

Barbaroslar'a veda etti

TRT'nin başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Cemre Gümeli diziden ayrılıyor. Yapımda 'Meryem' karakterine hayat veren oyuncu, senaryo gereği hikayesi biterek diziye veda edecek. Gümeli, Es Film imzalı projeden 32. bölümde son kez izleycisinin karşısına çıkacak.