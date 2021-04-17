‘Barbaroslar'a katıldı

Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı 'Barbaroslar' dizisine İsmail Filiz dahil oldu. Tarihte yaşamış gerçek bir karakter olan Kurdoğlu'nu canlandıracak olan oyuncu rolü için çalışmalara başladı. Filiz yoğun tempoyla karakteri için spor ile kılıç derslerinin yanı sıra denizcilik bilgileri ve terimleri içinde çalışmalar yapıyor.

