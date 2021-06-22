'Barbaroslar' geliyor

Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı 'Barbaroslar' dizisinin fragmanı yayımlandı. Eylülde ekrana gelecek olan projenin oyuncu kadrosuna Pelin Akil de dahil oldu.

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizisi 'Barbaroslar'ın fragmanı yayınlandı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun başrollerde oynadığı dizinin fragmanı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi..." sözleriyle paylaşıldı. Eylül ayında ekrana gelmesi beklenen dizinin, oyuncunun kadrosuna da son dakika sürpriz bir isim transfer oldu. Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan Pelin Akil, diziye İzabel karakteriyle dahil oldu. Yapımda, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hayatlarını ve savaşlarını anlatılacak.