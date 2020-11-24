Baraj dizisi oyuncularından Zehra'dan flaş Türkiye açıklaması

Baraj dizisinde Zahra karakterine hayat veren İman Casablanca, Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdırdı. Oyuncu verdiği röportajda Türkiye’de kendisini evinde gibi hissettiğini ve hayatına burada devam etmek istediğini söyledi. Türkiye’nin, İslam ülkeleri için çok önemli bir rol model olduğunu belirten İman Casablanca, laiklik kavramının ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

