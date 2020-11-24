  • BIST
    1317.86
  • Dolar
    7,9589
  • Euro
    9,4648
  • Altın
    465,4140
İstanbul
9 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki
Azerbaycan'ın zaferi ABD'yi alarma geçirdi!
ABD'li uzmandan Libya açıklaması: Savaşı Türkler kazandı
Trump'tan Biden'a yeşil ışık: Geçiş süreci başlatıldı
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
DSÖ aşı çalışmalarından memnun! Tünelin ucundaki ışık göründü
FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi Türkiye'ye getirildi
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar kendilerine tanınan sürede sokağa çıktı
İspanya'da yolcu uçağı alev aldı
Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor
Ekimin en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları...
'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 20 bin TL'lik alyans pozu
Joe Biden ekibini belirledi! İşte dikkat çeken isimler
'Bir Başkadır' IMDb'de fırtınalar estiriyor
Baraj dizisi oyuncularından Zehra'dan flaş Türkiye açıklaması
İrini Operasyonu, Türk gemisine yönelik denetimin Türkiye'nin izni olmadan yapıldığını kabul etti
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan talimat verdi! Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 262 bini geçti
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine hukuk dışı arama!
24 Kasım 2020 Salı 11:42:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 11:42:00

Baraj'ın Zahra'sı İman Casablanca'dan övgü dolu sözler: Türkiye'de evimde gibiyim

ABONE OL

Baraj dizisinin Arap oyuncusu İman Casablanca, Fas'ta ve Fransa'da yayınlanan Hola dergisine kapak oldu.

Baraj dizisinde Zahra karakterine hayat veren İman Casablanca, Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdırdı. Oyuncu verdiği röportajda Türkiye’de kendisini evinde gibi hissettiğini ve hayatına burada devam etmek istediğini söyledi. Türkiye’nin, İslam ülkeleri için çok önemli bir rol model olduğunu belirten İman Casablanca, laiklik kavramının ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

‘Sol Yanım' başlıyor

‘Sol Yanım' başlıyor
Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu

Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu
Şarkıcı Edis kampa girdi...

Şarkıcı Edis kampa girdi...
Atiye'nin başrol oyuncusu Beren Saat ortaya çıktı

Atiye'nin başrol oyuncusu Beren Saat ortaya çıktı
Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri

Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri
Çocuk hakları için maske

Çocuk hakları için maske
Özge Gürel: Serkan ile çok mutluyum

Özge Gürel: Serkan ile çok mutluyum
Deniz Çakır'ın rol arkadaşı Fikret Kuşkan oldu!

Deniz Çakır'ın rol arkadaşı Fikret Kuşkan oldu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER