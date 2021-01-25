25 Ocak 2021 Pazartesi 00:05:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 14:56:00
Baraj'ın Bahar'ı Gizem Karaca karavandan uçtu
Baraj dizisinde rol alan Gizem Karaca, set arasında eğlenmeyi de ihmal etmiyor.
Baraj dizisindeki sahnesini beklerken zamanını fotoğraf çekerek değerlendiren Gizem Karaca, önceki gün karavanından uçarken çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Oyuncu için ‘Karavandan uçtu’ yorumları yapıldı.
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