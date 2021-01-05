Baraj dizisinin yıldızı Gizem Karaca: Oyunculuk sabır isteyen bir iş

Çekimler nedeniyle İzmir- İstanbul arası mekik dokuyan Gizem Karaca, “Uzun çalışma saatleri, düzensiz beslenme ve uyku. Zor bir mesleğimiz var gerçekten, hayatının tamamını bazen ele geçiren ve sabırlı olunması gereken bir meslek. Bazen sosyal hayatın yok oluyor, sosyali bırakın kendine ayırabildiğin vakit yok oluyor. O zamanlarda işte bazen pes etmek geliyor içimden ama fazla sürmüyor o his. Çünkü ben bu hengameyi seviyorum’’ dedi.

