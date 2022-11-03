Banu'nun başı dertte

Banu Alkan'ın yıllar önce seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, sanatçıya hapis istemiyle dava açtı. Bilirkişiden gelen rapora göre şarkının, nakarat bölümündeki sesin Nicelo Peachey'e ait olduğu tespit edildi. Peachey, Alkan hakkında 'Manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

