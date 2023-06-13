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13 Haziran 2023 Salı 07:10:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 07:10:00

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

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Banu Zorlu önceki akşam sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı ve yapımcı Banu Zorlu önceki akşam Kozyatağı Hilton'daki Sahne 17'de sevenleriyle bir araya geldi. Zorlu, Şenyaylar Orkestrası eşliğinde 90'lardan günümüze güncel bir repertuvar ve Türk Sanat Müziği performansı ile dinleyicilerini mest etti. Uzun zamandır kalbi boş olan Zorlu, "Yay burcundan uzak durun. Ben de ilişkide zor birisiyim" dedi. 'Maço erkek seviyorum' diyen Zorlu, dişil enerjili erkeklerden hoşlanmadığını ilişki de herkesin bir rolü olduğunu bu rollerin değişmemesi gerektiğini söyledi.

Etiketler : banu zorlu maço magazin
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